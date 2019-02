Grazia ad ina gronda dumonda en novs pajais industrials sco er dad effects spezials ha Nestlé pudì augmentar il 2018 la svieuta per 2,1%.

Il concern da mangiativas Nestlé ha fatg dapli svieuta e gudogn l’onn passà: La svieuta totala è s’augmentada per 2,1% sin 91,4 milliardas francs. Ord atgna forza è Nestlé creschì per 3%. La firma cun marcas sco Maggi e Nespresso ha uschia ademplì las spetgas dals analists. Il gudogn net dal concern svizzer è s'augmentà per 42% sin 10,1 milliardas francs. Quai er grazia ad effects spezials – sco Nestlé ha communitgà la gievgia.

Im management da Nestlé quinta er per l'onn current cun in augment da la svieuta, na numna dentant betg ina cifra concreta. Per il 2019 quinta il concern cun custs da restructuraziun en l'autezza da 700 milliuns francs.

