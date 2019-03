En la suprastanza da 12 chaus da Nestlé è il mument be ina dunna, Beatrice Guillaume-Grabisch. Ella maina il ressort da persunal. L'anteriura manadra per l'Asia e scheffa da finanzas Wang Ling Martello ha bandunà il concern la fin da l'onn passà. Ella ha valì sco favurita per surpigliar il post da schef dal concern da mangiativas. Quest post ha dentant survegnì Mark Schneider, l'anteriur schef da Fresenius.

Guardà sur tut las posiziuns da management guarda la quota or in zic meglier. Là è la quota tar radund 43%.

RR novitads 11:00