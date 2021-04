Dominique de Quervain banduna la taskforce scientifica da la Confederaziun. Quai ha il neuroscienzià a l'universitad da Basilea scrit sin Twitter.

Il corset politic impedeschia il scleriment scientific, che fiss urgentamain necessari. Plinavant crititgescha el las pli novas schluccadas dal Cussegl federal. Quellas sajan in sbagl ed hajan per consequenza in optimissem prematur ed agir nun-precaut. Bainbaud vegnan ins a pajar in aut pretsch persuenter, scriva de Quervain.

Dominique de Quervain n'è betg l'emprim commember che banduna la taskforce. Il schaner passà ha l’epidemiolog Christian Althaus bandunà il gremi ord motivs sumegliantas sco de Quervain.