Il president da la Confederaziun, Ueli Maurer è s'inscuntrà a New York cun il president da l'Iran, Hassan Ruhani. L'Iran e la Svizra pon festivar 100 onns relaziuns diplomaticas.

Maurer ha engrazià a Ruhani per la buna collavuraziun. Gia dapi 40 onns ha la Svizra in mandat da protecziun per l'Iran ed ils Stadis Unids. La Svizra surpiglia ils servetschs consulars per Americans en l'Iran ed Iranais en ils Stadis Unids.

La Svizra haja ina rolla da postin

Tenor Maurer è il discurs stà en in'atmosfera amicabla. En il discurs hajan ins analisà la relaziun e tge ch'ins possia far ensemen en l'avegnir. Las tensiuns tranter l'Iran ed ils Stadis Unids na sajan betg stadas tema. Plinavant na saja il proxim temp betg planisà in discurs tranter Trump e Ruhani, ha ditg il president da la Confederaziun.

La Svizra haja la rolla da postin tranter l'Iran ed ils Stadis Unids. La lezia saja da translatar decleraziuns fatgas en in linguatg che vegnia chapì, ha declerà Maurer. Il privel d'ina escalaziun dettia adina lura, cura ch'ins na taidlia betg pli in sin l'auter.

Maurer s'engascha per pajais pitschens

En la debatta generala da la ONU ha Ueli Maurer preschentà la Svizra sco piunier da la digitalisaziun ed ha accentuà l'impurtanza da las investiziuns en perscrutaziun, svilup e scolaziun.

En ses pled ha Maurer er avertì da resguardar il dretg internaziunal. Il princip d'egualitad vegnia adina puspè violà.

