Tranter november e schaner datti dapli pazientas e pazients che s'annunzian pervia da stress tar medis, psicologs e psichiaters. La culpa n'è dentant betg mo il stress da Nadal.

Stress da Nadal - datti propi quel? 1:22 min, Actualitad video dals 23.12.2017

Il stress da Nadal è enconuschent a blers. Ils davos dis avant Nadal anc cumprar regals, organisar la charn per il fondue chinoise ed anc fixar ils termins cun ils parents. Tut quai sa procurar per in vair stress. Tenor il president da l'Associaziun grischuna da psicoterapia Reto Mischol dettia schon persunas che pateschan stress avant ils dis da festa. Tenor el vegnan la fin da l'onn anc divers auters facturs ensemen che pon chaschunar stress.

Tranter november e schaner dapli annunzias

Uschia hajan tschertas persunas da far bler la fin da l'onn al plaz da lavur. Finir tut sin la fin da l'onn. Plinavant haja la stagiun stgira er plitost in'influenza negativa sin il corp e la psica. Uschia che divers sa sentian stressads. Tut quai sa tenor Reto Mischol culminar la fin da l'onn e tgunsch pussaivel er avant u durant las festas da Nadal.