«No Billag è destructiv» – comité «Na a la fin d'emissiun»

L'iniziativa No Billag saja destructiva – vegnia ella acceptada giajan a perder cuntegns svizzers. Quai di il comité «Na a la fin d'emissiun» ch'ha lantschà il cumbat da votaziuns a Berna.

En in pajais sco la Svizra cun quatter linguas naziunalas na saja quai betg pussibel da surlaschar ils emetturs da radio e da televisiun al martgà liber, ha ditg Diego Yanez, il directur da la scola da schurnalissem MAZ e commember dal comité «Na a la fin d'emissiun». Nov da diesch emissiuns da televisiun na pudessan betg pli vegnir finanziadas tenor Diego Janez.

L’iniziativa No Billag vul abolir las taxas per radio e televisiun. La SRG/SSR vegniss sfurzada da serrar las portas e 34 emetturs da radio e da televisiun privats stuessan temair per lur existenza, avertescha il comité.

Parlament e Cussegl federal proponan da dir na a l’iniziativa. Davart l’iniziativa No Billag votescha la populaziun ils 4 da mars.

RR novitads 12:00