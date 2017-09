«No Billag» - Oz tema en il Cussegl naziunal

L’iniziativa «No Billag» vul stritgar las contribuziuns per radio e televisiun. Cun questas contribuziuns vegnan finanziads la SRG SSR cun RTR, SRF, RSI ed RTS, sco era emetturs privats. Tge discurra per e tge cunter? Il Cussegl naziunal debattescha davart quest tema.

Il grond tema oz en il Cussegl naziunal è l'inizitiva da «No Billag». Igl è da spetgar ina debatta viva e lunga che na vegn betg esser a fin questa saira. La PPS, la partida da Heinz Brand, è critica encunter la SSR, ed il cristiandemocrat Martin Candinas defenda la SSR.

Stritgar ils raps?

Da stritgar dal tut las contribuziuns che mintgin sto pajar mintg'onn per radio e televisiun n'è ni per Heinz Brand ni per Martin Candinas ina soluziun.

Per Heinz Brand mussa però l’iniziativa «No Billag» ch’ins duess midar insatge vi da la situaziun. La SSR saja simplamain massa gronda e haja massa blera pussanza.

« L’iniziativa «No Billag» mussa ch’ins n'è betg cuntent cun la situaziun actuala. La SSR è massa gronda e ferma. L’iniziativa mussa ch’ins n'è perencletg cun il monopol che la SSR ha per il mument. » Heinz Brand

Tenor Brand duai vegnir discutà da nov sco ils raps vegnan scumpartids tranter la SSR ed ils emetturs privats, e quants raps ch'i dovra insumma.

Parter las contribuziuns?

Per Heinz Brand e sia partida fis quai ina soluziun pussaivla. La SSR pudess tenor el stritgar in u l’auter emettur, ed uschè bastass tenor Brand ina contribuziun da 200 francs l’onn. La PPS ha ina cuntraproposta a l’iniziativa «No Billag» che pretenda precis quai, numnadamain da sbassar las contribuziuns da 460 sin 200 francs l’onn. Sche la cuntraproposta na vegn betg acceptada dal Cussegl naziunal, lura vul la PPS persuenter sustegnair l’iniziativa «No Billag».

Tut auter vesa quai Martin Candinas. Da sbassar las contribuziuns per radio e televisiun na vegn betg en dumonda per el.

« Senza contribuziuns avessan nus in martgà liber, e là survivan ils ferms. Uschè avessan nus la finala in per milliunaris che cumandassan, ed empruvassan dad influenzar la populaziun cun lur atgnas opiniuns. » Martin Candinas

Sch’ins sbassass las contribuziuns tema il cristiandemocrat che las regiuns perdan. Tenor el vegniss lura tut centralisà en las citads e las regiuns perdessan, correspundents en las regiuns vegnissan stritgads. Uschè n'avess la populaziun naginas infurmaziuns pli ord las regiuns.

Limitar il program da la SSR?

Na, il program na duai betg vegnir limità. Sch'emetturs vegnissan stritgads, lura fissan quai il pli probabel ils emetturs da sparta. Dentant saja precis quai l’incumbensa da la SSR. La SSR duai era porscher programs per spartas che na rendan betg tant sco auters formats. E sche la No Billag vegniss tras, sche lura pudessan la SSR sco era RTR stizzar ils microfons e las cameras e serrar las portas.

« Per la Rumantschia fiss la «No Billag» fatala! » Martin Candinas

Per il martgà privat na rendia la Rumantschia betg. Quai saja da vesair vi da l’exempel da la Quotidiana, manegia Candinas.

Heinz Brand percunter vesess potenzial per stritgar emetturs. Uschè pudess ins spargnar e cunquai era sbassar las contribuziuns per radio e televisiun. Era vesess el potenzial da stritgar divers formats da televisiun. Quai ch'ils privats vegnan da porscher na stoppia la SSR betg necessariamain era porscher, di Brand.

« Sin in u l’auter emettur da la SSR pudess ins tenor mai desister. » Heinz Brand

Tenor el na sto quai betg dar ina soluziun alva u naira, però ina cun in tun grisch. Ina soluziun nua che la SSR n'haja betg in monopol. Quest monopol fetschia grev als emetturs privats da chattar investiders.

Stand actual da l’iniziativa

Il Cussegl dals chantuns s'ha decis cleramain encunter l’iniziativa. Era la cumissiun dal Cussegl naziunal na sustegna betg la «No Billag», sco era betg la cuntraproposta da la PPS da sbassar las contribuziuns sin 200 francs. Sch'il Cussegl naziunal suonda dentant a la cumissiun, n'è betg cler.

