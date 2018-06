Perquai saja quai nairas uras che la lescha vegnia adattada, uschè l'incumbensà per la protecziun da datas dal chantun Grischun Thomas Casanova. Però dal tut cuntent n'è Thomas Casanova cun la revisiun ch'i duai dar.

Chastis fitg bass

En spezial n'è el betg cuntent cun ils chastis che firmas duain survegnir sch'i na tegnan betg en las reglas. In chasti maximal da 250’000 francs è planisà.

Per firmas sco Google ni Facebook n'èn quels 250’000 francs quasi nagut.

Congualà cun l'Uniun europeica, che ha avant curt introducì ina nova lescha, saja quai in pitschen chasti di Casanova. Tar l’UE ston las firmas pajar fin maximal 20% da la svieuta annuala d'ina firma.

Utilisaders gudognan

Però per las utilisadras ed ils utilisaders empermetta la revisiun da porscher dapli transparenza. In fatg che l’incumbensà per la protecziun da datas beneventa. Ins duai per exempel survegnir il dretg da laschar stizzar tut las atgnas datas tar ina firma.

Per l'utilisader e l'utilisadra duai tut vegnir pli transparent.

E las ominusas «cundiziuns generalas da fatschenta», las AGB duain dar ina meglra survista: enstagl da paginas ad infinit cun text scrit pitschen duai dar ina curta survista da las cundiziuns. Però sch’ins vul duvrar in servetsch, sco per exempel ina app, lura ston ins era en l'avegnir dar liber las atgnas datas. L’unica metoda per evitar ch'ina firma po ramassar las datas è era suenter la revisiun da la lescha da betg far diever dals servetschs.

La revisiun

Il mardi debattescha il Cussegl naziunal davart la revisiun da la lescha per la protecziun da las datas. La lescha sto vegnir adattada, cunquai ch'il svilup en il mund digital è svelt e la lescha è veglia. Dentant sto la lescha era vegnir adattada perquai che l’Uniun europeica ha ina nova lescha. Per pudair restar enavant part da Schengen, sto era la Svizra adattar la lescha.

