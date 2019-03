Per persunas tranter 16 e 25 onns datti in nov abunament general per il traffic public: «Seven-25» remplazza l’abunament «Gleis 7». Quel cumpiglia dapli – custa dentant era dapli.

Il nov abunament «Seven-25» dettia a partir dal matg, communitgescha l’uniun da branscha dal traffic public «ch-Direct».

Quest abo è valaivel per viadis tranter la saira las 19:00 uras e la bunura las 05:00 uras – era senza abunament da mesa-taxa. Persuenter custa el cun 390 francs dapli ch'il «Gleis 7» (129 francs plus 165 mesa-taxa). Persuenter saja il nov abunament general per giuvenils era valaivel per citads e l'auto da posta.

