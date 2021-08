Perscrutaders da l'ETH da Turitg han sviluppà in molecul che duai gidar da chattar pli simpel il cancer en il corp. Il molecul fa glischar in encim che sa sviluppescha per exempel sch'i dat in tumor, communitgescha la ETH.

La visiun saja che chirurgas e chirugus possian duvrar l'enzim sin la maisa d'operaziun per allontanar in tumor. Il molecul gidass lura da tschiffar l'entir tumor uschia che nagut restass pli en il corp. Plinavant duai il molecul che glischa vegnir duvrà en il sectur per la guariziun da plajas. Per exempel per analisar disturbis da guariziun en cas da diabetes u d'autras malsognas. Ils sciendiads e las scienziadas han gia laschà patentar lur sistem ed èn er gia vegnids premiads l'onn passà per lur scuvertas.