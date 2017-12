A la riva dal Lai da Bienna sper Erlach è vegnì chattà in cign malsaun. Analisas da labor han mussà che l'utschè è infectà cun il virus H5N6.

Al Lai da Bienna datti in nov cas da grippa d'utschels. Sco quai che l'Uffizi federal per ils fatgs da veterinari communitgescha, hajan ins chattà avant Nadal in cign malsaun. Las analisas da labor hajan silsuenter mussà, che l'utschè saja infectà cun il virus H5N6. Ulteriurs cas n'èn il mument betg enconuschents en Svizra.

Il medem tip da virus è er vegnì cumprovà en ils Pajais Bass. I sa tracta d'ina mutaziun dal virus ch'è sa derasà l'enviern passà en l'Europa.

RR novitads 18:00