La Confederaziun planisescha in center per la cultivaziun da plantas. Quel duai servir ad allevaturs e gidar a derasar novas metodas ed enconuschientschas.

Sco mesira per la strategia da cultivaziun da plantas 2050 planisescha la Confederaziun in nov center per la cultivaziun da plantas. Nua che quai center vegn realisà, n'è anc betg decidì. Il center per la cultivaziun da plantas vegn a custar bunamain dus milliuns francs. Per la gestiun dal center èn custs annuals da 1,5 millliuns francs previs.

Actualmain sajan els vi da sclerir la finanziaziun e vi da tschertgar ils daners. Quai ha ditg la vice-directura da l'Uffizi federal d'agricultura, Eva Reinhard. En Svizra dettia per il mument 10 manaschis per cultivaziun da plantas. Tranter quels saja Agroscope l’unica interpresa da dretg public. La Confederaziun veglia cun il nov center promover la cultivaziun da plantas – quai tant per plantas convenziunalas sco era per biologicas.

