Quest'emna nova ha purtà naiv nova en bleras regiuns da la Svizra. Perfin giu la Bassa èsi stà tscha e là alv oz a bun'ura. Dentant hai il pli savens gì ina cuverta da be in fin dus centimeters en il chantun Berna, fin quatter en il Son Gagl. Las proximas trais notgs portan plinavant schelira.

Fin uss buffa la bisa e pudess chaschunar stemprads enturn il Lai da Genevra. Meteo Svizra spetga ch'il vent sa quieta pir en il decurs dal mardi. Gia avant vegnia dentant sitg, ha ditg in pledader a l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Problems per la puma

Il di or s'augmentan las temperaturas fin gievgia zic a zic da 7 fin 10 grads, las notgs dentant vegnan fraidas cun fin 4 grads sut nulla. Quai pudess daventar in problem per l'agricultura. Suenter ch'i ha gist dà notgs da fradaglia pudessan quellas che vegnan chaschunar donns serius, ha ditg Beatrice Rüttiman, pledadra da l'uniun da pumicultura Swissfruit. La situaziun da l'aura saja il mument tendida. Per trair ina bilantscha saja dentant memia baud. Las culturas sajan sviluppadas fitg different, tut tenor regiun.