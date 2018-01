Nov magazin online «Republik»

Oz, 10:29

SDA / DPA / Yvonne Simmen

La Svizra ha in nov magazin online. L'emprima ediziun dal magazin «Republik» è cumparida la dumengia, in di avant ch'annunzià. Ils iniziants empermettan in magazin independent che metta da principi las infurmaziuns a lieu.

Bild in Lightbox öffnen. Trais artitgels duaian il magazin porscher mintga di a lur abunents che pajan. Ils abunents èn il medem temp era commembers da la societad. L'abunament custa 240 francs l'onn. Ils «editurs» – sco ils iniziants numnan lur abunents – pon tranter auter leger artitgels davart facebook ni Angela Merkel. Finanziaziun transparenta La primavaira avevan ils iniziants gì success tar in crowdfunding. Tar quel han els pudì rimnar 3,4 milliuns francs, entaifer las emprimas 24 uras schizunt 1,5 milliuns. Fin ussa dumbra il magazin passa 15'500 abunents. Grazia ad abunents, acziunaris, sponsurs e collectas è la finanziaziun dal magazin garantida per almain dus onns. Tar il magazin lavura tranter auter Constantin Seibt ch'ha lavurà ditg tar il «Tages Anzeiger». Era Christof Moser ch'è stà il davos tar la gasetta «Schweiz am Wochende» fa part dal team dal magazin. RR novitads 08:30

