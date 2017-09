Nov plan per metter ord funcziun Mühleberg

Il concern d’energia bernais BKW ha preschentà ils plans, co el vul metter ord funcziun l’ovra atomara da Mühleberg. L’inspecturat federal da la segirezza nucleara ENSI ha uss pretendì 35 adattaziuns da quest plan.

Sche questas 35 adattaziuns vegnan ademplidas, alura saja la via libra per metter ord funcziun l’ovra atomara, ha declerà l’inspecturat federal da la segirezza nucleara ENSI. Il proxim pass sto lura la Confederaziun far: Il departament federal d’energia vegn probabel mez da l’onn 2018 ad ordinar per decret da metter ord funcziun l’ovra atomara.

35 adattaziuns dal plan per metter ord funcziun l'ovra atomara

Questas uschè numnadas disposiziuns accessoricas pertutgan tranter auter la sutdivisiun da la serrada en trais fasas sco era diversas obligaziuns dad autorisaziuns. Sche tut quai vegnia resguardà, lura possia l'ovra atomara da Mühleberg vegnir messa ord funcziun.

Ovra atomara Mühleberg

L’ovra atomara da Mühleberg è dapi il 1972 en funcziun. Il concern d’energia bernais BKW ha proponì da metter ord funcziun l'ovra atomara sin la fin da l'onn 2019 perquai ch'i na renda betg da modernisar ella.

