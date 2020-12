Guy Parmelin vul s'engaschar per dapli solidaritad

Per l'emprima giada en sia carriera è Guy Parmelin da la PPS president da la Confederaziun. L'Assamblea federala ha elegì el cun 188 da 202 vuschs valaivlas. Durant il proxim onn vegn Parmelin a manar las sesidas dal Cussegl federal ed avair incumbensas represchentativas. Actualmain maina il politicher dal chantun Vad il Departament federal d'economia, furmaziun e retschertga.

Solidaritad en il center da l'onn presidial

Sia elecziun fetschia plaschair, saja ina honur ed ina sfida. Uschia ha ditg Parmelin suenter sia elecziun sco president avant l'Assamblea federala. La pandemia saja per la populaziun in schoc ed el veglia s'engaschar per ch'ins vegnia da surmuntar bain la crisa. En ses onn presidial stettia perquai il spiert da cuminanza e la solidaritad en il center, uschia il nov elegì president da la Confederaziun.

Cassis è il nov vice-president

Sco vice-president ha l'Assamblea federala elegì cusseglier federal da la PLD Ignazio Cassis. Il Tessinais ha fatg 162 da 191 vuschs valaivlas. El vegn probabel a succeder il 2022 a Parmelin sco president da la Confederaziun. Dapi l'elecziun da Cassis en il Cussegl federal è el al timun dal Departament federal d'affars da l'exteriur.