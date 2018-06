La moziun dal parlamentari grischun cristiandemocrat Stefan Engler ha en mira ils pachets da prestaziuns turisticas che vegnan vendids als giasts. Per exempel ina pernottaziun en in hotel ensemen cun in bigliet per las pendicularas inclus il prender a tschains skis e fists. Per che la tariffa reducida da la hotellaria da 3,7% valia per l'entir pachet, sto lezza cumpart far ora almain 70% dals custs. Tenor Stefan Engler impedescha questa quota auta gist tals pachets che daventian adina pli impurtants per il turissem. Perquai duai la quota vegnir reducida sin 55%.

Da quai maini era ina maioritad dal Cussegl dals chantuns. Dar ses consentiment sto dentant era il Cussegl naziunal che tracta la moziun probabel la proxima sessiun.

