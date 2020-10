La Svizra sustegn las propostas da la cumissiun da l'Uniun Europeica per in nov sistem d'asil e migraziun en l'Europa. Ins saja pront da giugar ina rolla constructiva e sustegnair activamain las stentas, ha ditg la ministra da giustia Karin Keller-Sutter durant discurs cun lur collegas d'uffizi europeics.

La cumissiun da l'UE propona che pajais sco la Grezia e l'Italia vegnian sustegnids en l'avegnir pli fitg cura ch'i va per repatriar requirents d'asil renviads e per proteger ils cunfins exteriurs da l'UE. Ultra da quai duajan tut ils pajais gidar cun retschaiver persunas ch'èn fugidas u cun dar daners.

Tenor la cussegliera federala Karin Keller-Sutter saja cunzunt impurtant da proteger ils cunfins exteriurs, da manar process gists e sperts e d'uschia pudair repatriar communablamain e svelt ils requirents d'asil renviads. Quai muntia protecziun per quels che dovrian quella e la repatriaziun per quels che n'adempleschian betg las cundiziuns. La proposta da Brüssel tenor la quala pajais pon decider in cas da crisa sch'els piglian si requirents d'asil ubain sa participeschan a repatriaziuns è tenor la cussegliera federal ina proposta pragmatica. Quai saja er en il senn da la Svizra.

Precautamain optimistic

Tenor Karin Keller-Sutter saja la discussiun stada «surprendentamain constructiva». Er pajais sco l'Ungaria u la Pologna che han fin ussa adina renvià da sa participar vi da programs communabels per requirents d'alsil, sajan bain s'exprimids criticamain, ma a moda constructiva. Quai fetschia almain in zic speranza ch'i pudessia sa mover insatge en la politica d'asil e migraziun da l'UE. Dapi la crisa da fugitivs il 2015 èn na chattan ils stadis da l'Uniun Europeica numnadamain nagin consens en chaussa.