Nov studi da la Confederaziun - Dunnas migrantas scoladas meglier che Svizras

Dunnas migrantas han per regla ina meglra scolaziun che Svizras. Quai demussa in rapport da la cumissiun federala per migraziun. Proporziunalmain han ellas pli savens terminà in studi universitar. Er sajan dapli dunnas estras che dunnas svizras en posiziuns da cader.