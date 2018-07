Il project per ina nova caserna per la Guardia svizra papala è in pass enavant: La fundaziun ch'è responsabla per la renovaziun ha survegnì l'incumbensa da las autoritads dal Vatican per cumenzar a tschertgar ils daners necessaris. Quai ha ditg Jean-Pierre Roth, il president da la fundaziun, en in'intervista cun la gasetta «La Liberté». Damai che la Baselgia veglia evitar ristgs finanzials, stoppia la fundaziun rimnar ils daners avant che las lavurs cumenzian.

L'enviern èsi fitg fraid e la stad fitg chaud

Tenor Roth quintan ins cun custs da radund 50 milliuns francs. Trais bajetgs cun in problem d'umiditad stoppian vegnir ruts giu e dus puspè bajegiads si. I sa tractia d'in project sin ina surfatscha da radund 14'200 meters quadrat.

L'anteriur president da la Banca naziunala svizra ha renvià a la vegliadetgna dals bajetgs existents. Dus da quels sajan anc dal 19avel tschientaner ed il terz saja vegnì bajegià il 1920. Las localitads na sajan mai vegnidas renovadas e na correspundian betg pli a las normas da bajegiar. La stad saja dadens fitg chaud e l'enviern fraid.

La nova caserna cun be anc dus bajetgs duai esser pronta il 2023. Fin là duain ils gardists alloschar en auters lieus. Il Vatican è perquai a la tschertga d'alloschis temporars.

