Inhalt

Svizra - Nova classificaziun – l'avegnir da la perscrutaziun svizra e l'UE

La Svizra pudess avair pli nauschas cundiziuns per far part al program da perscrutaziun scientific futur Horizon Europe da l’Uniun europeica. La Svizra ristgia in declassament rapporta l’agentura da novitads SDA.