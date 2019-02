cuntegn

Svizra - Nova incarica per Doris Leuthard

Il detaglist Coop scriva, ch'els hajan nominà Doris Leuthard per in sez en il cussegl d'administraziun. Ed era tar l'elavuratur da charn Bell, ina firma affiliada da Coop, duai ella far part dal cussegl d'administraziun.