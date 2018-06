Doris Leuthard è sceptica envers la cumissiun d’experts en quella furma co che la nova lescha da medias prevesia ella. La cumissiun haja blera pussanza ha la cussegliera federala ditg en la Samstagsrundschau da SRF.

Or da Telesguard dals 21.06.2018.

Legende: Video Sboz da nova lescha da medias procura per critica abspielen. Laufzeit 2:52 Minuten.

Sboz da nova lescha da medias procura per critica

Tenor il sboz dal Cussegl federal per ina nova lescha da medias duai ina cumissiun d’experts surdar las concessiuns e survegliar las medias electronicas. La cumissiun haja fitg blera pussanza e da chattar commembers per il gremi da 5 enfin 7 persunas na vegnia betg a vegnir simpel en la pitschna Svizra, ha ditg la cussegliera federala Doris Leutharda en la Samstagsrundschau da SRF.

Critica da vart rumantscha gia dapi la preschentaziun dal sboz

Da vart da differentas exponentas ed exponents da la Rumantschia era il sboz dal Cussegl federal davart ina nova lescha per medias electronicas gia vegnì crititgà la gievgia passada, il di da sia preschentaziun a la publicitad.

Legenda: Doris Leuthard avant dus dis a Berna – la ministra da communicaziun tar la preschentaziun dal sboz per la nova lescha da medias electronicas. Keystone

Il sboz prescriva numnadamain be ina spierta da silmain in program da radio e televisiun en las trais regiuns linguisticas Svizra tudestga, Romandie e Svizra taliana. Il Rumantsch percunter duai be «vegnir resguardà commensuradamain».

Betg acceptabel: Nagina prescripziun per in radio en rumantsch

Per la Lia Rumantscha, la societad purtadra da RTR, la SRG.R, sco er per il cusseglier naziunala Martin Candinas na saja betg acceptabel, che la nova lescha na perscrivia betg pli explicitamain in radio da lingua rumantscha.

Envers RTR aveva la cussegliera federala dentant accentuà, che l’existenza d’in radio en rumantsch na saja betg periclitada. En la lescha vegnia be francà, tge ch'il service public stoppia porscher en tut las regiuns linguisticas. Cun la libertad da program possia la SRG.SSR er ir sur ils cunfins ora.

Sboz en consultaziun fin l'atun 2018

La nova lescha federala davart medias electronicas – l’uschenumnada BGem – cun la cumissiun per medias electronicas Komem è en fasa da consultaziun enfin la mesadad d’october.

RR novitads 15:00+