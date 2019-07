La nova lescha davart medicaments vala dapi in mez onn. E quella pretenda dapli attenziun da medis, tgirunzs ed autras persunas dal fatg – quai che pertutga d’annunziar effects nungiavischads. Dentant fiss uss n’è il dumber d’annunzias betg s’augmenta pli fitg – sco l’Institut per medicaments Swissmedic ha scrit sin dumonda da SRF.

Il rapport 2018 da Swissmedic mussa, che radund 10’000 da las 12’000 annunzias derivan da l’industria da farma. Quai munta che ospitals, apotecas e medias procuran mo ina pitschna part da las annunzias.

Critica da protecturs da consuments e da pazients

Quai fa surstar la Fundaziun per la protecziun dals consuments, sco la manadra Sara Stalder ha ditg ad SRF. Els hajan quintà che dapli annunzias arrivian. Atgnamain fissi tenor ella da trair in stritg e dir: «Quai na funcziuna betg uschia, qua ston ins far insatge auter.»

En emprima lingia stoppian pertutgads avair pli simpel d'annunziar tals cas. Quai sustegna era la Fundaziun per la protecziun da pazients. L'obligaziun d'annunziar effects nungiavischads tar medicaments vegnia respectada mo per part. Quai di il medi Daniel Tapernoux che fa part da la giunta da la fundaziun.

I duai vegnir pli simpel

La protecziuns da pazients e Swissmedic planiseschan da far pli simpel als pertutgads l'onn che vegn – da pudair annunziar effects nungiavischads. Ina via è da crear in formular ch'è da chattar spert online e che va era spert d'emplenir ora.

RR novitads 09:00