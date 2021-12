En sasez vuleva la posta augmentar la taxa per posta-B per diesch raps, numnadamain sin 95 raps. Alura n’avess la posta betg stuì stampar marcas da tschintg raps. Ins avess pudì cumplettar las marcas dad 85 raps cun ina marca da diesch raps gia existenta. Perquai che l'augmentaziun da diesch raps era memi'aulta per il survegliader da pretschs, sto la posta ussa stampar novas marcas da tschintg raps. Per pudair cumplettar las marcas existentas dad 85 sin la nova taxa da posta-B da 90 raps.