La geografa d'economia da 38 onns succeda cunquai a Béatrice Wertli che sa retira quest atun. Sco la PCD ha communitgà, è Luzio dapi il 2013 referenta tar il secretariat general dal Departament federal da l'intern. Avant ha la Grischuna ch'è creschida si a Savognin lavurà per la delegaziun da finanzas dals Chombras federalas e per il Secretariat da stadi per l’economia, il SECO. Gianna Luzio era vegnida elegida il 2006 sco suppleanta da la PCD giuvna en il Cussegl grond grischun.

