Nova strategia per cumbatter criminalitad da cyber

Las attatgas criminalas da cyber vegnan adina pli maliziusas. Perquai ha il Cussegl federal dà l’incumbensa d’elavurar in'ulteriura strategia per cumbatter la criminalitad en l’internet.

La criminalitad en l’internet è in problem per la Svizra, uschia ha il Cussegl federal lantschà d’elavurar ina ulteriura strategia per cumbatter la criminalitad en l’internet. Las mesiras che la Svizra ha prendì enfin ussa valitescha il Cussegl federal sco etappa.

La strategia duai resguardar la situaziun actuala nua che attatgas criminalas da cyber sa drizzian adina dapli cunter infrastructura publica e cunter ils stadis, argumentescha la Confederaziun.

30 plazzas da lavur restan

Il cussegl federal ha incumbensà l’Organ da strategia informatica da la Confederaziun (OSIC) d’elavurar fin la fin dal 2017 ina nova strategia per ils onns 2018 fin 2023. Per quai intent restan las 30 plazzas da lavur creadas per elavurar ina strategia cunter attatgas da cyber senza in temp limità.

RR novitads 15:00