Nova structura da gestiun per las filialas da La Posta

Filialas da La Posta duain en futur vegnir manadas da teams e betg pli dad in schef sulet.

Tenor atgnas indicaziuns ha La Posta en Svizra actualmain 1078 filialas. La gronda part da quellas vegn manada dad in manader da filiala ed in fin dus cussegliaders da clients. Tenor ils plans da La Posta duain las structuras irarchicas dad oz però svanir. En l'avegnir duai per territori da filialas dar teams cun radund 15 cussegliaders da clients e quels duain mintgamai lavurar en pliras filialas dal territori.

La Posta quinta en futur cun 7 enstagl da 15 regiuns e cun 50 territoris da filialas enstagl dad actualmain 100 territoris. Las radund 1000 filialas cun oz 700 manaders da filiala duain en futur vegnir manadas da 350 manaders da team.

Sco avantatg da questas mesiras menziunescha il manader da PostNetz, che la lavur daventia per ils cussegliaders da clients pli interessanta e variada. La nova organisaziun pretendia dals collavuraturs dentant er in aut grad da flexibilitad. La Posta vul cumenzar il pli baud il matg 2019 ad occupar las plazzas.

