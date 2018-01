L'interpresa da farma Novartis ha pudì augmentar il gudogn il 2017 per 15% – cumpareglià cun il 2016.

L’interpresa Novartis ha fatg il 2017 in gudogn da 7,7 milliardas dollars, quai correspunda a 15% dapli che l’onn passà, communitgescha l’interpresa da farma da Basilea. Il gudogn va dentant surtut enavos sin participaziuns minoritaras. La svieuta è creschida per 1% sin passa 49 milliardas dollars. Sulet en il quart quartal dal 2017 ha il concern nudà in augment da la svieuta da 5%.

En general è surtut il svilup tar la sparta da medischina dals egls Alcon puspè creschent. Pli pauc positiv èsi ì cun la sparta da generica Sandoz. Surtut en ils Stadis Unids patescha Sandoz dal squitsch sin ils pretschs. La svieuta è sa diminuida en valutas localas per 2% e sulet en il quart quartal per 4%.

Joseph Jimenez il schef partent da Norvartis ha survegnì l’onn passà 11,3 milliuns francs, il 2016 eran quai anc 10,6 milliuns. L’augment survegn el pervi dal meglier resultat da concern, ha communitgà Novartis. A partir dal favrer succeda Vas Narasimhan a la testa dal concern svizzer.

RR novitads 07: OO