Onn per onn tschufrognan 5'120 tonnas plastic l’ambient

5'120 tonnas contamineschan mintg'onn l'ambient en Svizra.

Quai tenor ina retschertga da l'Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun EMPA. Intercurì han els ils set tips da plastic che vegnan duvrads il pli savens.

In dals pli gronds problems èn tenor la retschertga il littering, vul dir il bittar davent da rument senza attenziun.

Quai che n'è betg vegnì resguardà è la gumma dals pneus d’autos che vala sco la funtauna la pli gronda per microplastic.

Grazia a novas calculaziuns pon perscrutadras e perscrutaders ussa valitar nua ch'i dat quant plastic en l'ambient. Da la pli grond part dals materials sintetics per emballadi u era per isolaziuns e textilias resta be ina pitschna part en l'aua. Tenor l’institut è la polluziun tras plastic sin il terren pli gronda ch’en las auas.

Plastic en l'agricultura

Era l'agricultura chaschuna rument da plastic. En l'agricultura vegn duvrà bler folias da plastic. Ils purs protegan savens plantas da fritgs e verdura cun plastic.

Plastic en il rument verd

Consumentas e consuments pon dentant gia oz contribuir insatge per l'ambient. Ins stoppia guardar che plastic na vegn betg en l'ambient. Quai vul dir in correct allontanament dal rument. Oravant tut plastic en il rument verd è in problem. Quest plastic finescha lura sin ils funs. Ed ina gronda part da quai pudess ins evitar.

RR novitads 09:00