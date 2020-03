Dapi glindesdi a mezdi hai dà 164 confermas novas. Quai munta ch'il dumber da persunas cun il coronavirus è s'augmentà sin 476. Quai ha confermà l'Uffizi federal da sanadad mardi a mezdi. Tar 15 ulteriuras persunas manca anc la conferma dal segund test.

Tenor il BAG hai fin ussa cas da corona en 20 chantuns da la Svizra ed er en il Principadi da Liechtenstein. Cun distanza ils pli blers cas ha fin uss il Tessin cun 91 cas da corona confermads, suandà dal Vad cun 76 e Genevra cun 53 cas. A Turitg èn 44 cas confermads, a Berna 37, a Basilea 33. En Grischun ha il chantun entant confermà 19 cas da corona.

53% dals malsauns èn umens, 47% dunnas. La vegliadetgna mediana è tar 48 onns. Quai munta che la mesadad dals malsauns èn pli giuvens e tschella mesadad pli veglia.

Lavur curta en Svizra

Il coronavirus ha adina dapli consequenzas per il martgà da lavur svizzer. Dapi l'entschatta mars sajan las preannunzias approvadas per lavur curta creschidas fermamain, hai num dal Seco, il Secretariat da stadi per l'economia. En tut hajan els approvà dumondas da 75 interpresas cun 2'516 collavuraturas e collavuraturs. Las bleras dumondas vegnan tenor il Seco or dal chantun Turitg. En il Grischun sa tracti da tschintg firmas cun 222 lavurants.

Probablamain decida il Cussegl federal da simplifitgar l'instrument da la lavur curta. Previs è tranter auter da reducir il dumber da dis da carenza ed il termin tranter la preannunzia e la lavur curta effectiva.

