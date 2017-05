Novas perscripziuns per commerzi cun animals e plantas

A partir d'oz valan novas perscripziuns per il commerzi cun animals e plantas ch'èn suttamessas a la cunvegna internaziunala per la protecziun da las spezias, quai annunzia l'uffizi federal veterinar.

Da nov dovran tscherts animals, plantas e products che vegnan importads in certificat. Quai vala tenor l'Uffizi federal veterinar per exempel per tscherta laina nunelavurada e per mobiglias ed instruments da questa laina.

II dettia dentant er excepziuns, per exempel per musicists che viagieschan cun lur instruments. N'er nagin certificat dovri sche quest instrument duai vegnir importà per il diever persunal e senza intent commerzial.

Meglierar protecziun per animals

Tranter auter vegni uschia protegì meglier 55 sorts da reptils che vegnan tegnids sco animals da chasa. Plinavant vegn scumandà daltuttafatg il commerzi cun animals cun squamas.

