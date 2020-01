Novas reglas per velocipedists

Velocipedists e velocipedistas da Basilea han testà durant trais onns la regla dad ir a dretg sur cotschen. Sin basa dals resuns positivs ha il Cussegl federal decidì d'introducir la regla per l'entira Svizra. Vul dir che l'ir a dretg sur cotschen duai esser lubì tar amplas ch'èn signalisadas spezialmein cun ina tavla.

Il Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d'accidents (BFU) ha però tschertas resalvas envers questa nova regla. Tenor els duess l'ir a dretg sur cotschen be vegnir lubì en lieus propi bain survesaivels. Uschiglio possia capitar ch'ils velocipedists collideschian cun peduns che hajan verd per ir sur la sdrivla melna.

Uffants fin 12 onns sin il passape

Fin uss dastgan uffants be ir cun velos senza pedalas sin il passape. Il Cussegl federal vul da nov lubir ch'uffants fin 12 onns dastgan era ir sin il passape cun velos cun pedalas.

Era qua datti tschertas resalvas da la vart da l'organisaziun Traffic da peduns Svizra. Per els va la nova regla memia lunsch. Retschertgas mussian numnadamain che gist ils uffants en la vegliadetgna sut 12 onns giajan gugent svelt cun velo. Qua datti tenor l'organisaziun cunzunt potenzial da conflict cun ils pli pitschens. P. ex. sch'uffants da scolina sajan il medem mument da viadi sco uffants pli vegls cun velo. Perquai propona l'organisaziun da lubir dad ir sin il passape be fin otg onns.

Cler è ch'ils uffants dastgan en l'avegnir nizzegiar il passape per ir cun velo. Sche quai vala fin la vegliadetgna dad otg onns u fin dudesch onns vegn anc a sa mussar.

Chasti da 40 francs per telefonar

Ina regla nova regla è gia en vigur a partir dal 1. da schaner. Tgi che vegn traplà da la polizia cun il telefonin vid l'ureglia sto pajar in chasti da 40 francs.

