Dapi il december è Lili Hinstin la nova directura artistica dal Locarno Festival. A Berna ha ella preschentà ses program per la 72avla ediziun che ha lieu dal 7 enfin ils 17 d'avust.

Uschia vegn undrada l’actura americana e victura dubla d’Oscar Hillary Swank cun in Leopard d’onur e sin la Piazza Grande vegn mussà il novissim film da Quentin Tarantino cul titel «Once Upon a Time ... in Hollywood».

Dasper quai mussa il festival da quai da 130 films da tut las regiuns dal mund. Tranter quels era inqual film da la Svizra. Ella concurrenza internaziunala mussa il reschissur francofon Basil da Cunha ses film «O Fim do Mundo» che raquinta dad in giuven criminal che turna, suenter ch’el è stà en praschun, enavos en sia patria Lissabon.

Maletg 1 / 2 Legenda: Grond interess da las medias. Il Locarno Festival è in dals pli impurtants festivals da film dal mund. RTR, Adrian Camartin Maletg 2 / 2 Legenda: Da quai da 8'000 aspectaturas ed aspectaturs pon guardar sin la Piazza Grande a Locarno ils films da la saira. Keystone

A la conferenza da medias a Berna ha Lili Hinstin accentuà ch’ella saja conscienta ch’il Locarno Festival è da grond’impurtanza per la branscha da film svizra. Ils films svizzers che sajan ussa el program n’hajan dentant betg profità dad in avantatg local mabain hajan stuì persvader sco tut ils auters films selecziunai tras la qualitad da l’Istorgia e la realisaziun cineasta.

Promover l'interess dals giuvens per il festival

In accent spezial metta la directura Lili Hinstin sin la promoziun da la giuventetgna. Per els vegnan mussads films suenter mesanotg sin la Piazza Grande, quai sut il titel «Crazy Midnight». E cul project «Base Camp» han passa 200 fans giuvens da film la chaschun da pernottar praticamain gratuit en l'anteriura caserna da l'armada a Losone e da sa participar a las activitads dal festival.

Tant Lili Hinstin sco era il president dal festival, Marco Solari, han accentuà che la finamira saja vinavant ch'il Locarno Festival resti in dals set ni otg pli impurtants festivals da film dal mund.

RR novitads 17:00