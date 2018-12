Cun la decisiun da la gievgia conferman tuttas duas chombras dal parlament lur voluntad, da laschar decider il pievel svizzer davart la dumonda da basa aviuns da cumbat novs GEA u NA. La votaziun in chaussa vegn ad avair lieu la primavaira 2020.

Cun quai ch'il Cussegl dals chantuns ha approvà uss – suenter il Cussegl naziunal – cun 22 a 18 vuschs la moziun correspundenta da la PBD, n'è dentant la via a la votaziun anc betg dil tutta fatg libra.

Cussegl federal vul votaziun dal pievel

Durant che la moziun PBD (2017) era en il process parlamentar aveva er il Cussegl federal communitgà, da vulair laschar decider il pievel da la dumonda jets novs GEA u NA.

Avant che l'armada sa decidia per in jet specific haja il pievel da dir, sch'el vul insumma dar ora otg milliardas per aviuns novs.

Via referendum facultativ a votaziun dal pievel

Per pussibilitar la votaziun vegn a preschentar il Cussegl federal la cumpra da nov jets en furma dad ina decisiun da principi. Quella suttastà al referendum facultativ – e quai pussibilitescha al suveran da ramassar 50'000 suttascripziuns e chaschunar uschia ina votaziun dal pievel.

Actualmain ha gia la Gruppa per ina Svizra senz'armada GSOA annunzià da vulair prender, cun sustegn dals verds, il referendum – e perquai fan las autoritads quint cun ina votaziun dal pievel, er sch'ella n'è facticamain anc betg decidida per propi.

RR novitads 12:00