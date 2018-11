Gia dapli onns e la Svizra en tschertga dad in deposit per rument radioactiv.

Cun quai cumenza la terza etappa en la tschertga dad in deposit sutterran geologic adattà per il rument radioactiv. Ils trais lieus pussaivels vegnan uss examinads pli precis. Per exempel vegn era examinà sch'i duai dar in deposit cumbinà per rument d'auta radioactivitad e rument da media e bassa radioactivitad u sch'i duai dar dus lieus separads.

Ina decisiun definitiva duai esser pronta fin il 2030. Cunter quella èsi pussaivel da prender il referendum. E sche tut va tenor plan vegni a dar il 2050 in deposit per rument da media e bassa radioactivitad ed a partir dal 2060 in deposit per rument d'auta radioactivitad.

