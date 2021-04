In dals pli gronds nunconformists en la Baselgia catolica è mort. Il teolog svizzer e criticher da la baselgia Hans Küng è mort mardi en la vegliadetgna da 93 onns en sia chasa a Tübingen en Germania. Quai ha communitgà sia fundaziun Weltethos.

Ils ultims onns era Küng sa retratg adina pli ferm da la publicitad, quai per raschuns da sanadad. Sco el aveva fatg public en sia autobiografia, aveva el tranter auter Parkinson.

Küng tutga tar ils pli enconuschents critichers da la baselgia uffiziala. Pervia da sias tesas davart l'infallibladad, baselgia e Dieu ha el pers il 1979 sia cumpetenza d'instruir. Il medem mument ha el perquai dentant er survegnì gronda popularitad.

Spiritual il pli profilà

L'uvestgieu da Basilea saja en cordoli per ses spiritual il pli profilà, ha declerà l'uvestg Felix Gmür sin dumonda da l'agentura da novitads Keystone-SDA. Küng saja stà in carstgaun fitg cartent. Sia entira vita e lavur saja stada ina professiun da cardientscha fundamentala. El haja vulì vegnir a jour cun la baselgia ed haja piglià en mira las religiuns mundialas. Pertge ina pasch tranter quellas saja il fundament per la pasch sin l'entir mund.

Visiunari e spiert avantgardist

L'institut Weltethos saja en cordoli per ses inspiratur e fundatur dal project, hai gì num sin Twitter. Sia ovra da vita vegnia dentant cuntinuada. I restia l'incumbensa da la fundaziun da manar vinavant las ideas e l'engaschament che Hans Küng haja vulì per valurs, responsabladad globala e dialog.

Cun Hans Küng perdain nus il fundatur carismatic ed umanistic da la fundaziun e ses visiunari per in mund pli gist e paschaivel.

Naschì a Sursee, Lucerna

Küng era naschì il 1928 a Sursee en il chantun Lucerna. Suenter la matura a Lucenra ha el studegià a l'Universita papala Gregoriana a Roma, pli tard a Paris lura filosofia e teologia.

1954 è Küng vegnì ordinà. Dal 1957 fin 1959 ha el lavurà a Lucerna sco spiritual. 1960 è el lura ì a l'Universitad da Tübingen, nua ch'el ha dà scola enfin il 1996 ch'el è emerità. Cura che Küng è vegnì 85 è el sa retratg da la publicitad.

Küng è sa profilà sco teolog critic. Perquai ch'el ha mess en dumonda il dogma da l'infalliblada dal papa en dumondas da cardientscha e morala, ha il papa Gion Paul ils II retratg ad el il 1979 la lubientscha da dar scola en num da la baselgia.