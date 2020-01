La charn sin basa da plantas duess reducir emissiuns sco er spargnar terren ed aua en congual cun la producziun da charn classica. La charn or dal labor pudess pia esser in'alternativa per la charn or d'allevament intensiv. Ils batgers a Tavau èn dentant anc sceptics envers questa nova charn.

Al Forum mundial d’economia han ils scienziads da l’ETH Turitg preschentà lur product: Pulaster fatg ord arveglia. Lukas Böni, in dals sviluppaders da la charn di, ch'i haja dà differentas raschuns che hajan motivà el e ses team dad experimentar vi da la charn sin basa da plantas. «Per l'ina la protecziun dal clima, la producziun da charn è numnadamain fitg schletta per l'ambient. Noss pulaster dovra 90% pli pauc terren, 66% pli pauca aua e 66% pli paucas emissiuns – congualà cun l'allevament convenziunal da giaglinas».

Maletg 1 / 2 Legenda: Lukas Böni: Entant datti il pulaster ord charn fatga or da plantas. En avegnir duai dar er autras sorts da «charn». RTR, Fabia Caduff Maletg 2 / 2 Legenda: Il pulaster da Lukas Böni: Il pulaster che n'è betg in pulaster e po vegnir duvrà e cuschinà precis sco in dretg pulaster. Lukas Böni/ PLANTED

Il pulaster sin basa da plantas gusta sco il pulaster classic, dentant n'ha nagina giaglina stuvì murir per quel.

Ed el cuntinuescha: «Per nossa charn n'ha stuvì murir nagin animal, e noss product è pli saun che charn». Er las persunas al WEF che han sagià la charn èn stadas surprendidas dal gust. La charn sin basa da plantas gustia sco dretg pulaster. In um ha ditg, ch'el n'avess mai badà ina differenza sch'el n'avess betg savì ch'el na mangia uss nagina charn da giaglina.

«Or dal labor è en sasez fauss»

La perscrutaziun saja vegnida fatga en il labor per guardar, co ch’ins possia far la structura da la charn. Ma la producziun saja la medema sco tar autras mangiativas. La charn sin basa da plantas vegnia fatga be cun chalira, squitsch e forza da sfruschament – tut senza aditivs chemics.

A l'occurrenza dal WEF datti dentant era vuschs scepticas envers la charn sin basa da plantas. Charn saja charn ed ins stoppia betg vulair pruvar d'imitar quella, mabain sche fingia, lura far in agen product.

Per Lukas Böni è quai en sasez ina critica giustifitgada. Dentant s'endisia la glieud pli svelt vi dad insatge ch'ella enconuschia gia. Cuschinar ils products saja uschia er pli simpel. E Böni di, ch'els na veglian betg be restar tar il pulaster. Planted, sco la firma ha num, vul era sviluppar autras sorts da charn sin basa da plantas.

Batgarias èn scepticas

La charn ch'els vendan saja regiunala, di Monica Alig che lavura tranter auter en la batgaria da la filiala dal Spar a Tavau Vitg. Era cun discurrer cun autras batgeras e batgers badan ins la sceptica envers la charn nova. Che charn sin basa da plantas u autras sorts da charn or dal labor sajan il futur da la charn en Grischun, na pensa Monica Alig betg.

Legenda: Monica Alig: Ella na pensa betg che charn sin basa da plantas remplazza in di la charn dad animals. Oravant tut betg en Grischun, nua che bleras persunas mangian gugent charn. RTR, Fabia Caduff

En Grischun n'avain nus betg ina tegnida d'animals en gronda quantitad. Nus guardain sin products regiunals e perquai na pens jau betg che la charn ord plantas vegn a remplazzar la charn classica en Grischun.

Dentant constatescha la manadra da filiala er, ch'il consum da charn sa mida: «Nossas clientas e noss clients guardan adina pli fitg sin la derivanza regiunala da la charn». Ils clients hajan pli gugent in bun toc charn ina giada en trais dis – che in toc mediocher mintga di. Ma Monica Alig di, ch'ella empruvass gugent ina giada in toc charn or dal labor. E sch'i na saja da constatar nagina differenza tar autra charn, possia ella era s'imaginar da vender questa charn en butia. Intgins products vegetarians e vegans che remplazzan la charn, hajan els gia en il sortiment.

La charn da Lukas Böni datti gia en 200 filialas dal Coop en Svizra. Era en Grischun – tranter auter a Glion, Cuira u a Scuol.

