Svizra turissem lantscha per l'emprima giada in'atgna campagna per l'atun.

Finamira saja ch’ils osps possian scuvrir la Svizra en las pli bellas colurs, di Martin Nydegger, il directur da Svizra Turissem. Per quai intent hajan els preparà ina pagina speziala, nua che 27 viadis duain procurar per inspiraziun e far gust sin vacanzas spontanas. Tut sut il moto: Sveglia tes senns. Quai saja era ina caracteristica da las vacanzas d’atun. I vegnia cudeschà a curta vista e mo per intgins dis.

+200’000 pernottaziuns enfin 2022

Martin Nydegger è persvas che l’atun ha in immens potenzial. Perquai duain ils mais da settember ed october ils proxims onns vegnir propagads sistematicamain sco temps ideal per scuvrir la Svizra. Finamira saja d’augmentar las pernottaziuns per 200’000 osps enfin l’onn 2022.

Maletg 1 / 2 Legenda: L'atun è il temps ideal per viandar. Per exempel a l'Oeschinensee datiers da Kandersteg BE. ©Schweiz Tourismus / Ivo Scholz Maletg 2 / 2 Legenda: Ils osps duain scuvrir la bellezza da l'atun di Martin Nydegger a la preschentaziun a Turitg. ©Schweiz Tourismus / Ivo Scholz

RR actualitad 17:00