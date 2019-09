La Confederaziun sa participescha vi dals custs per l'obligaziun d'annunziar plazzas libras. Suenter il Cussegl dals chantuns ha er il Cussegl naziunal ditg GEA a la nova lescha. Fin uss han ils chantuns da controllar e finanziar quai. Cunter la participaziun è la PPS. L'obligaziun d'annunziar plazzas saja ina consequenza absurda da l'iniziativa da migraziun che na saja betg realisada, uschia la PPS. I vegnia uss generà custs, senza influenzar l'immigraziun. Quai na saja betg stà la finamira da l'iniziativa.

Avantatg da temp per persunas senza lavur

L'obligaziun d'annunziar plazzas munta ch'ils patruns en professiuns cun ina gronda quota da dischoccupaziun (sur 8%), ston annunziar plazzas libras als uffizis da lavur. Durant 5 dis da lavur èn questas infurmaziuns lura a disposiziun be per persunas ch'èn annunziadas. Uschia han ellas in avantatg da s'annunziar pli svelt sin questas plazzas.

Plinavant dattan ils uffizis da lavur vinavant als patruns entaifer trais dis dossiers da persunas annunziadas da nov che tschertgan lavur. L'entschatta dal 2020 duai la quota cun la quala ils patruns èn obligads d'annunziar las plazzas, vegnir sbassada sin 5%.

Custs pauschals per controlla

Quant auts ch'ils custs vegnan, n'è anc betg cler. Il Cussegl federal quinta cun custs da radund 150'000 fin 200'000 francs a partir dal 2020, cura ch'i vegn sbassà l'obligatori tar professiuns cun ina quota da dischoccupaziun da sur 5%. Per ina singula controlla fissan quai custs da paja da radund 200 francs.

Il Cussegl federal accentuescha en ses messadi che quests custs sajan ina stimaziun cun in'auta malsegirezza.

Ord l'archiv da SRF:

RR novitads 11:00