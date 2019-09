Fin uss han las ovras idraulicas stuì prestar indemnisaziuns per intervenziuns en cuntradas degnas da vegnir protegidas. Cumpareglià vegniva la situaziun da partenza avant che l'implant è vegnì bajegià. A partir dal mument che la concessiun vegn renovada, duai esser relevanta la situaziun actuala per decider sche e co i duai dar mesiras per proteger la natira.

Uschia duain malsegirezzas giuridicas vegnir evitadas.

Per ovras novas vala anc adina ch'i sto dar mesiras d'ambient ed indemnisaziuns.

La proposta ha survegnì bler sustegn e da la PS almain chapientscha. La PS e la Verda èn dentant stads cunter la proposta.

La proposta va uss en il Cussegl dals chantuns.

Obligaziuns per renovar las concessiuns

La regulaziun actuala haja manà a bleras malsegirezzas, ha declerà Albert Rösti (PPS/BE). Las autoritads hajan stuì s'imaginar co la zona ha vesì ora avant che l'ovra saja vegnida bajegiada, quai che saja savens gia stà avant decennis. Quai possia chaschunar ch'ina gronda surfatscha agrara giaja a perder tar ina nova concessiun. Sch'i dettia ina nova ovra, stoppia sa chapescha dar mesiras d'ambient, ha declerà Rösti.

Legenda: Albert Rösti (PPS/ZH). Keystone

Bler sustegn per proposta

En la consultaziun hai dà bler sustegn per la proposta, ha declerà il pledader da la cumissiun Mike Egger (PPS/SG). Ella portia segirezza giuridica e tar la planisaziun.

En la forza idraulica regia il mument malsegirezza. Perquai na vegn il mument betg investì en ella.

Cun la midada da la lescha possia almain il status quo vegnir mantegnì, ha ditg Hans Grunder, pledader da la PBD.

Legenda: Hans Grunder (PBD/BE). Keystone

Reconciliar forza idraulica e protecziun da l'ambient

La Partida socialdemocratica ha mussà chapientscha per la situaziun, cun la proposta n'èn els dentant betg cuntents. Bleras ovras idraulicas hajan ins bajegià avant in lung temp, cura ch'i n'haja anc betg dà las mesiras d'ambient, ha ditg Silva Semadeni (PS/GR). Entiras regiuns sajan vegnidas inundadas.

Legenda: Silva Semadeni (PS/GR). Keystone

Ina minoritad ha perquai pretendì ch'ils chantuns possian vinavant pretender talas mesiras a favur da la natira e la cuntrada, tar la renovaziun da concessiuns. I saja impurtant ch'ils chantuns possian vinavant salvar in tschert spazi d'agir, ha ditg Stefan Müller-Altermatt (PCD/SO).

Proposta dal Cussegl federal

La proposta deriva oriund dal Cussegl federal. La ministra da l'ambient Simonetta Sommaruga ha discurrì d'in cumpromiss tranter protecziun d'ambient e forza idraulica. Plinavant correspundia la schliaziun ad in giavisch dals chantuns.

Forza idraulica be netta sche natira vegnia protegida

Ils Verds han refusà categoricamain da schluccar la lescha. La forza idraulica saja be netta sche la natira e l'ambient vegnian protegidas, ha declerà Bastien Girod (ZH). Er tar mesiras per la protecziun dal clima stoppia vegnir quintà cun effects secundars.

Legenda: Bastien Girod (Verds/ZH). Keystone

La fatschenta va uss tar il Cussegl dals chantuns.

