Observatori crititgescha criteris per asil

L'onn passà han passa 15'000 persunas dumandà per asil en Svizra. Da quellas han dentant mo mintga quarta persuna era survegnì asil. Quai crititgescha l'Observatori svizzer davart il dretg d'asil e d’esters.

Criteri principal per refusar la dumonda saja numnadamain che la persuna n’haja betg pudì explitgar a moda credibla e persvadenta, pertge ch'ella è persequitada. Quai saja dentant gist per persunas che hajan passentà ina fugia dramatica strusch pussaivel, di Noémi Weber, la directura da l’observatori.

Tenor studis sajan da quai da 60 pertschient dals requirents d’asil traumatisads ni hajan problems psichics. «Tenor ils experts na pon ins uschia betg pli raquintar eveniments senza cuntradicziuns.» Ella crititgescha ch'il SEM, il Secretariat da stadi per la migraziun, resguardia quai fatg memia pauc tar la valitaziun da las dumondas per asil.

Interrogaturs sajan scolads per talas situaziuns

Quai na lascha Lukas Rieder, il pledader dal SEM, betg valair. Els sajan tuttavia pertschaerts ch'i na saja per requirents d'asil betg simpel da discurrer da quai ch'è schabegià. Las interrogaziuns na sajan perquai era betg da cumparegliar cun talas da la polizia. Quai sajan quels muments, nua ch’ils requirents d’asil possian raquintar ad els, pertge ch’els dovrian la protecziun da la Svizra. Quai en in’atmosfera da confidenza ed accumpagnads da represchentants legals, translaturs e represchentants d’ovras d’agid.

Ultra da quai dettia dapi l'entschatta da l’onn in concept che garanteschia che mintga requirent d'asil vegnia gist a l'entschatta examinà dad in medi, nua ch'ins possia era tematisar in'eventuala traumatisaziun. Plinavant saja era uschia che tuttas persunas hajan durant l'entir process access al provediment medicinal. «Ord vista dal dretg d’asil èsi cler che las raschuns ch'han manà a la traumatisaziun ston vegnir discutadas cun gronda precauziun e quità. E per quellas situaziuns èn noss collavuraturs natiralmain era scolads spezialmain.»

Sensibilisaziun e scolaziun pli profunda

Quai na tanschia dentant betg, di Noémi Weber. Els hajan documentà cas, nua che persunas n’hajan betg survegnì asil, malgrà ch'i saja stà cler ch'ellas sajan traumatisadas. Il SEM stoppia qua far dapli. I dovri ina sensibilisaziun e scolaziun pli profunda. Ins na possia betg simplamain dir che quai sajan cas singuls.

Il SEM da sia vart na leva betg commentar il rapport da l’observatori. Lukas Rieder ha dentant accentuà ch'els vegnian ad analisar quel. E sch'i dettia propi basegn d'agir, vegnian els era ad instradar las mesiras correspundentas.

