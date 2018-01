Detectivs duain dastgar observar persunas suspectadas da retrair renta d'invaliditad per maldiever – e quai era cun sondas da GPS. La cumissiun sociala dal cussegl naziunal pretenda però, ch'i dovra per quai la lubientscha da la dretgira d'assicuranzas chantunala. Ella suonda uschia da principi la cumissiun sociala dal cussegl dals chantuns. Quai cun ina differenza: Lezza vul ina lubientscha obligatorica da la dretgira mo per emetturs da GPS. La cumissiun sociala dal cussegl naziunal percunter vul quella per tut las observaziuns.

Observaziuns era en sfera privata

Uschia duai quai esser pussaivel da far registraziuns da tun e maletg, però era duvrar instruments per localisar persunas. Las observaziuns na duain era betg esser limitadas sin terren public sco vias e parcs, mabain era en la sfera privata, sco per exempel sin il balcun.

Localisaziun via GPS tenor cussegl federal betg commensurà

Il Cussegl federal n'aveva betg vulì lubir instruments per localisar persunas. Tenor il cusseglier federal Alain Berset fiss quai ina intervenziun memia gronda en la sfera privata, che na saja betg commensurada.

