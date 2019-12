Il Cussegl federal ha preschentà ses arguments per aschuntar l'orientaziun sexuala a la lescha d'antirassissem.

Nagin duai vegnir discriminads perquai ch’el è omosexuals ni bisexuals. Perquai duai il criteri da l’orientaziun sexuala vegnir agiuntà a la lescha d’antirassissem, ha ditg la cussegliera federala Karin Keller-Sutter avant las medias a Berna. Ils 9 da favrer decida il suveran a l'urna davart questa adattaziun.

Legenda: La libertad d'opiniun na saja betg periclitada, di la cussegliera federala Karin Keller-Sutter. Keystone

Che la midada mettia en privel la libertad d’opiniun, sco quai ch’ils adversaris da gruppaziuns e partidas religiusas e la giuvna PPS pretendan cun lur referendum, na constettia betg. I saja era vinavant pussaivel da far spruhs e sgnoccas. Quai ch’ins na dastgia dentant betg pli far è disfamar e far appel ad odi cunter carstgauns omosexuals e bisexuals. Quai duai il futur vegnir chastià. «Ins na po perquai betg dir che la libra opiniun n’è uschia betg pli garantida. Odi n’è nagina opiniun.»

I vegnia era vinavant ad esser lubi d'exprimer persvasiuns religiusas e l'atgna opiniun, era a moda critica, ha Keller-Sutter aschuntà. Scumandà vegnia mo quai che violeschia cleramain il nuschegl da la dignitad dad in uman.

