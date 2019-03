Tenor il rapport da l'OECD che ha intercurì e cumpareglià la situaziun en 180 pajais, vegnan las pli bleras dunnas discriminadas en lur atgnas famiglias. 75% da tut las dunnas lavuran a chasa u tgiran ils uffants senza paja.

En 27 dals pajais ston dunnas far per cumond als umens. Uschia èsi er scumandà en 24 pajais a dunnas dad ir a lavurar senza la lubientscha da l'um. En bun la mesadad dals pajais datti professiuns che sulettamain umens dastgan far.

Sco motiv principal che las refurmas na portian nagut, inditgescha la OECD, ch'i dettia pregiudizis e differentas chapientschas da normas socialas.

