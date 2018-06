GrazianoFairfield saja pront per reussir sco interpresa independenta, ha ditg il CEO da la Oerlikon il venderdi a chaschun d'ina conferenza da telefon. Ils ultims onns haja Drive Systems fatg cun success sforzs da restructuraziun e reposiziunament. Il svilup dal martgà ed il svilup da profitabilitad fetschian uss pussaivel quest pass.

La nova societad duai avair il sez principal en Svizra. Il CEO designà da GrazianoFairfield è l'actual schef da divisiun, Bernd Matthes. President dal cussegl d'administraziun dissegnà è Jürgen M. Geissinger.

La divisiun Drive Systems producescha mecanissems ed ulteriuras tracziuns. Ils clients n'èn betg sulettamain da chattar en l'industria d'autos. In focus da las fatschentas èn er maschinas, vehichels per minieras, per la construcziun sco er per l'industria d'ieli e gas. Ils centers da producziun èn cun Fairfield en ils Stadis Unids e cun Graziano en l'Italia. Ultra da quai è l'interpresa preschenta en la China. Là èn surtut soluziuns per motors electrics ed ibrids da gronda impurtanza.

