Il concern d'industria Oerlikon ha survegnì duas grondas lavurs en la valita da 540 milliuns francs da la China. I sa tracta d'ina producziun da fils da polyester.

Il concern d'industria Oerlikon fa grondas fatschentas cun la China: Oerlikon ha survegnì duas empustaziuns per fils da polyester en la valita da 540 milliuns francs. Quai correspunda ad in tschintgavel da la svieuta totala ch'il concern d'industria Oerlikon prevesa per il 2018.

Ils clients sajan duas dals diesch pli gronds producents da fils chemics, uschia Oerlikon envers las medias. Ils clients vulan cun l'empustaziun auzar lur capacitad da fils da polyester. La furniziun dals products è planisada per il 2019 e per il 2020.

