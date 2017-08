Ötzi ha discurri ina sort rumantsch

En il film «Iceman» ha il linguist rumantsch Chasper Pult furma ina lingua per «Ötzi». Ma co la lingua vegniva propi discurrida e tunava da lez temp na po gnanc il linguist dir.

Al festival da film a Locarno è vegni mussà la premiera dal film «Iceman», in film sur da l’istorgia, d’ina da las pli enconuschentas mumias da las Alps, sur dal «Ötzi». Per evitar da discurrer ina lingua d’ozendi ha il reschissur vulì ina lingua ch’avess pudì vegnir discurrida il temp da crap en las valladas da las Alps. Il film na sa basa betg propi sin fatgs reals, ma tuttina mussa il film ina da las pussaivladads co ina communitad avess pudì viver il temp neolitic.

