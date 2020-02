365 dis, 5 uras, 48 minutas e 45.252 secundas: exact uschè ditg dovra noss planet Terra per circular ina giada enturn il sulegl. Pia dapli che exact in onn. Per curreger quai dovri mintga quatter onns in di basest.

La Terra na dovra betg exact in onn per circular enturn il sulegl

Sch’ins na curregis betg quai entras in di u in onn basest, lura na fiss il chalender betg pli gist. En in pèr 100 onns fiss lura Nadal pir il favrer. Quest problem aveva gia Julius Cesar remartgà, ed il politicher roman aveva inoltrà in di basest per curreger quai.

Schabetgs durant il di basest

Il di basest è in impurtant di per il chalender, ma igl è era in di nua che chaussas impurtantas èn capitadas. Era sch’igl è casualitad che quai era gist ils 29 da favrer.

1880: Perfuraziun dal tunnel da viafier dal Gotthard

1940: Emprim Oscar per in’actura da pel stgira (Hattie McDaniel en il film «Vom Winde verweht»)

1960: Terratrembel ad Agadir en il Maroc cun 10’000 fin 15’000 persunas mortas

1996: Fin da la bloccada da Sarajevo. Cun 1'425 dis è quai stada la pli lunga bloccada dal 20avel tschientaner

