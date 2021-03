L’interpresa da medias CH Media ha fatg in gudogn da 22,8 milliuns francs l’onn da corona 2020. Quai èn 18% dapli che l’onn avant, ha communitgà l’interpresa. Ins vul desister sin in pajament da dividendas.

Surmuntà onn da crisa meglier che spetgà

La svieuta è sa reducida per 6,8% sin 417,88 milliuns francs. I saja stà pussaivel da cumpensar la gronda perdita da la svieuta cun in program da spargn, l’indemnisaziun per lavur curta e l’agid d’urgenza per las medias, uschia CH Media.

